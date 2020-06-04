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وتواجد الطاقم الطبى..

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس لمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى

الخميس، 04 يونيو 2020 09:38 م
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس لمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى محافظ الجيزة يتفقد مستشفي أبو النمرس
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مستشفى ابو النمرس المركزى بمركز ومدينة أبو النمرس، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتوافر كافة المستلزمات الطبية، في ظل اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

ووجه محافظ الجيزة رسالة للمرضى قائلا: "ما تقلقوش من حاجة والدولة موفرة كل المهام والقيادة السياسية بتابع وبتوجه دايما بتقديم كافة سبل الرعاية ليكم"، مشددا على ضرورة توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران، السكرتير العام والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية، وذلك للتأكد من استقبال المرضي وفحص الحالات وتوافر الأدوية والمستلزمات الوقائية.

وكان أجرى محافظ الجيزة زيارة مفاجئة لمستشفيات ام المصريين وإمبابة العام والوراق المركزي والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة علي تخصيص حوافز مادية للأطقم الطبية والتمريض لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات في سبيل الحفاظ علي سلامة المواطنين مؤكدا انه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة، كما أنه سيتم اتخاذ اجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول بالمنظومة الصحية يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين لافتا ان الظرف الراهن لا يتحمل وجود اي تقصير من اي فرد انطلاقا من المسئولية المجتمعية على الجميع. وأوضح أنه سيتم تشخيص المريض الذي يشتبه في اصابته بكورونا وفي حال الحاجة إلي عمل مسحة له سيتم إجراؤها مع تخصيص كارت متابعة لتلقي المريض العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.

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