اليوم السابع
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محافظ البحيرة: حركة المحليات تدفع بفكر ودماء جديدة ونقل وتبادل الخبرات

الخميس، 04 يونيو 2020 07:23 م
محافظ البحيرة: حركة المحليات تدفع بفكر ودماء جديدة ونقل وتبادل الخبرات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن حركة التغيرات والتعيينات جديدة بالإدارة المحلية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والدفع بدماء وفكر جديد ونقل الخبرات والتجارب والاستمرار فى تطوير القدرات لأداء دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء ما تبذله الدولة من جهود كبيرة لتحقيق الإصلاح الإدارى.

 

وأشار " آمنة " إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها فى المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية قد أصدر حركة تعيين وتنقلات موسعة لقيادات الادارة المحلية، حيث شملت الحركة تعيين اللواء محمد شوقى خليل بدر سكرتيراً عاماً مساعداً للمحافظة، كما شملت الحركة التنقلات كل من :

 

-      وحيد المأمون مصطفى الحضرى، رئيس مركز ومدينة شبراخيت .

-      كامل على حسن غطاس، رئيس مركز ومدينة وادى النطرون ( تعيين جديد).

-      مدحت محمد محمد الزغد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات .

-      وائل زغلول محمد سيد احمد، رئيس مركز ومدينة ابو المطامير ( تعيين جديد)

-      سلوى زكى رجب على، رئيس مركز ومدينة رشيد .

-      عماد عبد المقصود محمد الدكرورى، رئيس مركز ومدينة إدكو .

-      عادل عبد الكريم عبد العال عبد الرحمن، رئيس مركز ومدينة المحمودية .

 

ووجه المحافظ بالبدء على الفور فى العمل التنفيذى وتكثيف الجهود بكافة الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجها اياهم بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات سواء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 


البحيرة

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