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محافظ البحيرة : توريد 309426 طن قمح بصوامع وشون المحافظة

الخميس، 04 يونيو 2020 10:03 ص
محافظ البحيرة : توريد 309426 طن قمح بصوامع وشون المحافظة توريد قمح - أرشيفية
البحيرة – ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 309426 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس 4 يونيو بالشون والصوامع ،كما تم الانتهاء من حصاد إجمالي المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدان.

ولفت محافظ البحيرة فى بيان إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيهاً للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهاً للإردب بدرجة 23 قيراط، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

 

 


محافظه البحيره

أخبار مصرية

توريد قمح

موسم حصاد القمح

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