اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يقرر فتح تحقيق فورى حول المخالفات بالموقف الجديد

الخميس، 04 يونيو 2020 04:33 م
محافظ الإسكندرية يقرر فتح تحقيق فورى حول المخالفات بالموقف الجديد محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بجولة مفاجئة داخل الموقف الجديد بمحرم بك، وذلك للوقوف علي الوضع به ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها ،أنه خلال الجولة؛ أمر محافظ الإسكندرية المسئولين بالتحقيق الفوري لعدد من المخالفات المتواجدة بالموقف، مشددا علي إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات لمنع عودتها مرة أخري.

كما وجه الشريف بوضع تصور واضح لتقنين عدد من أوضاع الباعة الجائلين داخل الموقف بما لا يتعارض مع القانون ويصب في صالح المواطن ومصلحة الباعة الجائلين ويضمن إلتزام الباعة الجائلين بعدم المخالف مرة أخرى.

وكان محافظ الإسكندرية ،قد إستنكر بشدة انتشار الباعة الجائلين والمخالفات والفروشات المخالفة من المحلات وعلى الأرصفة، وشدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالموقف، قائلا: "ده مش موقف ده سوق"، مؤكدا على أن الموقف الجديد هو أول ما يراه الوافدون و الزائرون القادمون إلى الإسكندرية و يجب أن يكون بالمظهر اللائق.

وشدد محافظ الإسكندرية على إزالة كافة المخالفات وعربات المأكولات و المشروبات، واستدعاء شرطة المرافق لإزالة كافة المخالفات و العربات المخالفة و عدم إعادتها مرة أخرى للمخالفين ، مشددا على ضرورة إستمرار الحملات لعدم عودة المخالفات مرة أخرى

من جهه أخرى تفقد اللواء محمد الشريف ، سيارات الآجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات الإحترازية و إرتداء الكمامة ، مشددا على ضرورة الالتزام لكلا من السائق و الركاب للحد من إنتشار فيروس كورونا ، وللحفاظ على الصحة العامة ،مناشدا المواطنين بعد إستقلال أيا من وسائل المواصلات الجماعية الا بإرتداء الكمامة و الحرص على إرتداء الآخرين أيضا حفاظا على صحتهم.

 

جولة داخل الموقف الجديد (1)
جولة داخل الموقف الجديد 
 
جولة داخل الموقف الجديد (2)
جولة داخل الموقف الجديد 
 
جولة داخل الموقف الجديد (3)
جولة داخل الموقف الجديد 
 
جولة داخل الموقف الجديد (4)
جولة داخل الموقف الجديد 

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