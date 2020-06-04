اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: تحويل 232 متهما من أصحاب التعديات على الأراضى للنيابة

الخميس، 04 يونيو 2020 05:34 م
محافظ أسوان: تحويل 232 متهما من أصحاب التعديات على الأراضى للنيابة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تحويل 232 متهما للنيابة العسكرية من أصحاب التعديات على أراضى بناء وزراعية قاموا بالتعدى وبالتالى تم تحرير محاضر مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون إستثناء.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة من خلال التعامل بكل حزم مع أى تعديات على أراضى أملاك الدولة.

 

وشدد اللواء عطية فى بيان صحفى، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة إعطاء الأسبقية لإزالة التعديات ذات المساحات الأكبر حيث أن المحافظة لن تتهاون مع ضعاف النفوس الذين يحاولون إستغلال ظروف الحظر والإجراءات الإحترازية الجارية لمجابهة جائحة كورونا للإستيلاء على حق الشعب فى أراضى الدولة.

 

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن الحملات المكبرة الجارى تنظيمها نجحت في إزالة 503 حالة تعدى والتى قام المتعدين بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة تضمنت إزالة 444 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 372 ألف و 527 م2 ، بجانب إزالة 59 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204,5 فدان.

 

وتابع أشرف عطية بأنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و 945 م2 ، في حين تم إزالة 135 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 24 فدان و 13 سهم.


محافظ اسوان

تعديات

حملات ازالة

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة