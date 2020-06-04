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محافظة جنوب سيناء تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 04:33 م
محافظة جنوب سيناء تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا المسئولين بجنوب سيناء أثناء إرتدائهم الواقى الزجاجى
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للواقية والحد من انتشار فيروس كورونا، ووضع واقى زجاجى على مكاتب القيادات والمسئولين مع إرتداء الخوذ الواقية لتأمين لقاءات المواطنين، وأضاف المحافظ فى إطار الاستعدادات الجادة التى تقوم بها محافظة جنوب سيناء ، بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بكافة أنواعها من أعمال تطهير وتعقيم واتباع مواقيت حظر التجوال والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

قامت المحافظة مؤخرا بوضع واقى زجاجى على مكاتب القيادات والمسئولين مع إرتداء الخوذ الواقية حتى يتم تأمينهم وتأمين المواطنين اثناء المقابلات لتلبية الطلبات وحل مشاكل الجماهير واستمرار العمل دون اية عوائق .

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على منح الجنسية المصرية لمواطن مصرى من ابناء مدينة دهب يدعى هليل نصر سالم واسرته، وقال أن المواطن يعيش بلا هوية وكامل اسرته منذ أكثر من 25 عاما وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن واسرته استخراج كل الأوراق و الشهادات.

وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التى تهتم بابناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذى تعيش فيه مصر.

جاء ذلك خلال الجولة التتفقدية التى قام بها المحافظ صباح اليوم بمدينة رأس سدر بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ, واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وعلى حمادة رئيس المدينة،.


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