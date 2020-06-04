محافظة المنوفية: مستشفى حميات تلا تحتفل بتعافى أول حالة كورونا .. صور

المنوفية محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم ورصد أي سلبيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .

وقام صباح اليوم أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ بالمرور علي مستشفي أشمون العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة، وتبين للجنة أن عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفي 37 سرير من مستهدف 60 سريرا، بالإضافة لتواجد 3 أجهزة تنفس، وأن القوة البشرية المخصصة للعزل 40 طبيبا، 35 من أطقم التمريض، كما تبين للجنة أنه يتم عمل استبيان مبدئي بالمستشفي وتحديد الحالات للعزل المنزلي ويتم تسجيلها إلكترونيا، وأنه يوجد 95 حالة عزل منزلي من تاريخ 30 مايو الماضى، وتم تبليغ الإدارة بالحالات لمتابعتها من خلال الفريق الطبي لحالات العزل، كما قام أعضاء اللجنة بالاتصال تليفونياً ببعض الحالات للمتابعة والتأكد من صرف العلاج لهم والاطمئنان علي الحالة الصحية لهم .

وفي ذات السياق قام أعضاء اللجنة بالمرور علي مستشفي حميات أشمون وتأكدت من التزام حضور أفراد الهيئة الطبية بالمستشفى، وتبين للجنة أنه تم تخصيص 38 سريرا للعزل بالإضافة الي وجود 4 أجهزة تنفس وأن العناية المركزة تحت التجهيز كما يوجد كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية ولا يوجد عجز ، كما تبين للجنة وجود 36 حالة عزل منزلي بداية من 28 مايو الماضي وأكدت اللجنة أنه تم التواصل ببعض الحالات للإطمئنان عليهم والتأكد من صرف العلاج لهم .

وفي سياق متصل قام أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام بالمرور علي مستشفي تلا المركزي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار لإستقبال الحالات المصابة ، وتبين للجنة بأن بالمستشفي 160سرير مخصص منها 70 سرير للعزل و5 أسره للعناية و11جهاز تنفس صناعى ، كما تبين للجنة إنتظام الأطقم الطبية والتمريض وأن المستشفي تعمل بقوة 306طبيب مقيم وأخصائى وعلاج طبيعى وصيدلى و627 تمريض ، كما أن هناك إكتفاء فى الوقت الحالى فى بعض الأدوية ونقص في بعض الأدوية الأخرى و المستلزمات الطبية وأوصت اللجنة بتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة .

كما قامت اللجنة بالمرور علي مستشفى حميات تلا التى احتفلت اليوم بتعافى أول حالة كورونا منذ بداية العزل بالمستشفى لمريض يبلغ من العمر 47 سنة وذلك بعد تلقية العلاج داخل العزل لمدة 18 يوما، وأشار مدير مستشفى الحميات الي أنه تم تخصيص 14 سرير بالمستشفى لعزل حالات الكورونا.

واستمعت اللجنة من مديرالمستشفى الي طبيعة العمل بالمستشفى والتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها وتلقى العلاج اللازم ، وشددت اللجنة على ضرورة المتابعة اليومية للحالات للوقوف على حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية. كما أوضحت مديرة الإدارة الطبية بتلا بأنة تم توزيع 167 شنطة أدوية على أسر العزل المخالطة للحالات المصابةمنها 107على الكبار و60 على الأطفال بنطاق المركز كما أوصت اللجنة بتوفير أنواع معينة من الأدوية لمرضى القلب والكبد والكلى من المصابين بفيروس كورونا ، كما شددت اللجنة على إستخدام أدوات التطهير والتعقيم ،كما قام أعضاء اللجنة بالأتصال هاتفيا ببعض حالات العزل المنزلي للإطمئنان عليهم والتأكد من صرف العلاج لهم .