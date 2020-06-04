اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 06:58 م
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محاضرات عن التخطيط الاستراتيجى وإدارة المشروعات ضمن دورة تأهيل الشباب ببنى سويف

الخميس، 04 يونيو 2020 06:20 م
محاضرات عن التخطيط الاستراتيجى وإدارة المشروعات ضمن دورة تأهيل الشباب ببنى سويف جانب من الدورة التدريبية
بنى سويف ايمن لطفى

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تتواصل فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، التى انطقلت الثلاثاء الماضى، والتى تستغرق 3 أسابيع ،حيث تضمنت محاضرات اليوم موضوعات التخطيط الإستراتيجى، وإدارة المشروعات.

 

ويتابع تنفيذ الدورة بتكليفات من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف كل من: الأستاذ محمد جبر الأمين العام للمجلس الاستشارى، ومشرف مبادرة تمكين، والأستاذة هند أحمد الأمين العام المساعد، حيث يتم عرض تقرير يومى على المحافظ بتفاصيل كل الجلسات، لتقييم كل يوم على حدة، ومدى الاستفادة من تلك البرامج التدريبية والتأهيلية، بهدف دعم نقاط القوة، وتلافى السلبيات أولا بأول.

 

تجدر الإشارة إلى أن الدورة تشهد مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل : القانون،الإدارة، الأمن القومى ،التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد،الإعلام ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات.

 


بنى سويف

تاهيل الشباب

تمكين الشباب

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