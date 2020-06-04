مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 24 درجة دكتوراة

أسيوط - هيثم البدرى

وافق مجلس جامعة أسيوط ، فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، على منح 24 درجة دكتوراة بمختلف كليات الجامعة .

وقد صرح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن درجات الدكتوراة شملت 10 درجات بكلية الطب ، و3 درجات بكلٍ من كليتى التربية والتربية الرياضية ، ودرجتان بكلٍ من كليتى الصيدلة والزراعة ، ودرجة واحدة بكلٍ من كليات الطب البيطرى والتمريض والآداب والخدمة الاجتماعية بالجامعة .

وأصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراَ بعمل الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى كأول وكيل لمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية لشئون الدراسات العليا و البحوث بالجامعة و ذلك لمدة عام .

والجدير بالذكر انه تم إضافة معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية إلى كليات جامعة أسيوط بعد القرار الوزارى رقم 1643 لسنة 2019 والذى يُعد أول معهد بحثى على مستوى الجمهورية متخصص فى هذا المجال .

وفى وقت سابق وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على منح 47 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وصرح الدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن درجات الماجستير شملت 13 درجة بكلية الطب، و8 درجات بكلية الزراعة، و5 درجات بكلٍ من كليتى الآداب والخدمة الاجتماعية، و3 درجات بكلٍ من كليات الصيدلة والطب البيطرى والتربية، ودرجتين بكلٍ من كليات الهندسة والتربية النوعية والتمريض، ودرجة واحدة بكلية العلوم بالجامعة.

كما وافق مجلس جامعة أسيوط، فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 10 من المدرسين الجدد فى كليات الطب والطب البيطرى والتجارة والآداب والحقوق ومعهد جنوب مصر للأورام .