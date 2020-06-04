اليوم السابع
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للممارسة الفجور مقابل 1000 جنيه..

مباحث آداب الجيزة تضبط "صافى وتوتة وكارما" 3 شواذ يعرضون أنفسهم بمواقع إباحية

الخميس، 04 يونيو 2020 04:47 م
مباحث آداب الجيزة تضبط "صافى وتوتة وكارما" 3 شواذ يعرضون أنفسهم بمواقع إباحية المتهمين
كتب إبراهيم قاسم

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تمكنت إدارة مباحث آداب الجيزة، من ضبط 3 شواذ جنسيا داخل شقة بإحدى مناطق الجيزة، بعد قيامهم بالإعلان عن أنفسهم عبر المواقع الإباحية والتواصل الاجتماعي، لاستقطاب الرجال والشباب حديثى السن، لممارسة الأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

صافى
صافى

ورصدت إدارة الآداب، قيام ثلاثة شواذ وهم "م" وشهرته "كارما" مواليد 1993، و"أ" وشهرته "توتة كاش" مواليد 2001، و"م" وشهرته "صافي" مواليد 2002، بالاتفاق فيما بينهم على الإعلان عن أنفسهم عبر المواقع الإباحية والتواصل الاجتماعي وهم يرتدون ملابس واكسسوارات السيدات، بقصد استقطاب الرجال والشباب حديثى السن ممن لهم ميول جنسية غير سوية لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور والشذوذ.

توتة وكارما
توتة وكارما

 

وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمين بإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور، ويتم الاتفاق مع الرجال مقابل مبالغ متفاوتة بنحو 1000 جنيه، حيث تم ضبط المتهمين وحرر المحضر رقم 8985 الجيزة، والعرض على جهات التحقيق المختصة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 


إدارة مباحث آداب الجيزة

3 شواذ بالجيزة

ممارسة الأعمال المنافية للآداب

ممارسة الفجور

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