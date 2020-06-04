اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 04:27 م
خالد صلاح
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ماليزيا تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

الخميس، 04 يونيو 2020 04:20 م
ماليزيا تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات ماليزيا
رويترز

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سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الخميس 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف إصابات في مركز لاحتجاز المهاجرين.

وبهذا يصل عدد الإصابات في البلاد إلى 8247. ولم تسجل وزارة الصحة أي وفيات جديدة لتظل الوفيات عند 115.

 


كورونا

ماليزيا

فيروس

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