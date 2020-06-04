ماليزيا تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الخميس 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف إصابات في مركز لاحتجاز المهاجرين.
وبهذا يصل عدد الإصابات في البلاد إلى 8247. ولم تسجل وزارة الصحة أي وفيات جديدة لتظل الوفيات عند 115.
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سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الخميس 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف إصابات في مركز لاحتجاز المهاجرين.
وبهذا يصل عدد الإصابات في البلاد إلى 8247. ولم تسجل وزارة الصحة أي وفيات جديدة لتظل الوفيات عند 115.
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