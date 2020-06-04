اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مؤسسة مانديلا تعلق على احتجاجات أمريكا.. "العنف يولد العنف"

الخميس، 04 يونيو 2020 09:20 م
مؤسسة مانديلا تعلق على احتجاجات أمريكا.. "العنف يولد العنف" احتجاجات جورج فلويد
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مؤسسة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا اليوم الخميس إن العنف يمكن أن يكون ردا منطقيا على العنصرية، وقد يصبح في بعض المجتمعات طريقة وحيدة لإثارة التغيير، في الوقت الذي تتصاعد فيه موجة الاحتجاجات بأنحاء الولايات المتحدة بسبب وفاة جورج فلويد.

ولاقى فلويد حتفه بعد أن جثم شرطي ضاغطا بالركبة على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا، حسبما أظهرت لقطات فيديو. وأشعل ذلك شرارة غضب عارم في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. وتحولت الاحتجاجات في البلاد إلى أعمال عنف.

وقالت المؤسسة، التي أنشأت لحماية إرث نيلسون مانديلا، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا، إن العنف غالبا ما يصنف بسهولة أكبر مما يلزم عملا من أعمال المتطرفين أو المجرمين، في حين أنه يمكن أن يكون نتيجة حسابات دقيقة من جانب مجتمعات محلية "ترى أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يثير رد الفعل المطلوب من جانب الدولة".

وأضاف البيان "عندما تواجه المجتمعات المحلية بنية اجتماعية تقاوم حقوقها ويتعرض هيكلها لهجمات، فستحدث ردود عنيفة... ويمكن أن يكون استخدام العنف رشيدا وموجها بعناية".

وساعد النضال بوسائل عنيفة في وضع نهاية لنظام الفصل العنصري وحكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا. ولكن بعد مرور 26 عاما على انتهاء الفصل العنصري، لا تزال البلاد تعاني من التوترات العرقية وانعدام المساواة على نطاق واسع، حيث تقول المؤسسة إن الديمقراطية "لم تضمن بعد أن حياة السود مهمة بنفس قدر حياة البيض".

 


امريكا

احتجاجات

مانديلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة