لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

كتب على عبد الرحمن

تعتبر مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، أحد أهم أدوات الوزارة للتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم فى المحافظات سواء كانت هذه المشاكل تتعلق بانتشار قمامة أو تعديات على الأراضى أو إشغالات وغيرها.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية طرق إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة صوتك مسموع كما يلى:

يمكن إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية عبر رقم "الواتس أب" مبادرة صوتك مسموع وهو "01150606783".تتلقى المبادرة الشكاوى عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) .(www.facebook.com/sotakmasmwo)كما خصصت وزارة التنمية المحلية خط ساخن للمبادرة عبر الرقم "15330"ويمكن للمواطنين إرسال شكاوى عبر البريد الإلكترونى (Info@mld.gov.eg <mailto:Info@mld.gov.eg)

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أشاد بجهود العاملين فى الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" على الجهود التى يقوموا ببذلها خلال الفترة الحالية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

ووجه شعراوى، كافة العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أنه تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميدانى من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذرى، والتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.