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لمواجهة كورونا.. عمدة لندن يقرر ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه بوسائل النقل العام

الخميس، 04 يونيو 2020 07:27 م
لمواجهة كورونا.. عمدة لندن يقرر ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه بوسائل النقل العام عمدة لندن
كتب محمد سعودي

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أعلنت العاصمة البريطانية "لندن"، ضرورة ارتداء الأقنعة والكمامات فى جميع الأوقات خاصة فى وسائل النقل العام اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الذى بات يجتاح العديد من دول العالم.

 

وقال صادق خان، عمدة لندن فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم الخميس :"اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو، يجب ارتداء أغطية الوجه فى جميع الأوقات بوسائل النقل العام".

وأضاف عمدة لندن فى بيان له، أن الحكومة تعرب عن سعادتها بأن الإجراءات التى قمنا به قد أتت ثمارها، مشيرا إلى أنها أقرت أن يلتزم البريطانيون بارتداء أغطية الوجه (الكمامات والأقنعة) فى وسائل النقل العام.

وأشار صادق خان إلى أن هذا القرار يتواكب مع مجموعة كبيرة من الإجراءات التى يمكن أن تسهم فى وقف انتشار الفيروس التاجي، كما حث المسافرون والركاب الذين يستخدمون وسائل النقل العام أو فى أى مكان، الحفاظ على مسافة آمنة تقدر بمترين، إلى جانب ارتداء الكمامات اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري.

 

 وفى وقت سابق، وجه صادق خان، عمدة لندن رسالة إلى سكان لندن، بضروة الحفاظ على وسائل النقل، وأيضا تفضل المشى وركوب الدراجات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والعمل من المنزل، حيث قال على تويتر، اللندنيون.. ساعد فى الحفاظ على وسائل النقل العام الخاصة بنا آمنة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدامها. قم بالمشى وركوب الدراجة إذا استطعت، وإذا كنت قادرًا على العمل من المنزل، فيرجى الاستمرار فى ذلك. إذا كان يجب عليك استخدام وسائل النقل العام، فارتدى غطاء وجه لرحلتك بأكملها".

وكان صادق خان، عمدة لندن، شدد منذ أيام على أهمية أن يتوجه الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات بقدر الإمكان بهدف توفير مساحة للأشخاص الذين ليس لهم بدائل سوى وسائل النقل العام، حتى لا يحدث تكدس فى المواصلات فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال عبر تويتر:"مع إعادة فتح المدارس خلال الأسبوع المقبل، باتت سلامة سكان لندن فى غاية الأهمية".

وأضاف :"نشجع بقوة الآباء والطلاب وأولياء الأمور على القيام بالرحلات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة بقدر الإمكان، مما يساعد على توفير مساحة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدام وسائل النقل العام".


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