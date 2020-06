لمواجهة كورونا.. عمدة لندن يقرر ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه بوسائل النقل العام

أعلنت العاصمة البريطانية "لندن"، ضرورة ارتداء الأقنعة والكمامات فى جميع الأوقات خاصة فى وسائل النقل العام اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الذى بات يجتاح العديد من دول العالم.

From Monday 15 June, face coverings must be worn at all times on public transport. Read my full statement below. #COVID19 https://t.co/Pc8y3JHUqR pic.twitter.com/0UjEUdlqz4