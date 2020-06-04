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لجنة من محافظة أسوان تتفقد مستشفيات العزل وتتابع توافر المستلزمات والأوكسجين

الخميس، 04 يونيو 2020 06:03 م
لجنة من محافظة أسوان تتفقد مستشفيات العزل وتتابع توافر المستلزمات والأوكسجين جانب من الجولة
أسوان - صلاح المسن

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استكملت اليوم لجنة المحافظة بأسوان المشكلة بقرار من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستكمال جولاتها الميدانية للوقوف من أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسرعة التدخل العلاجي لها برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة.

 

وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى فرز وعزل.

 

وشملت الجولة الميدانية للجنة مستشفيات نصر النوبة، كوم أمبو، ودراو المركزية، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة من أجل مراجعة منظومة العمل داخل أقسام حجز حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا والتأكد من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

 

كما اطمأنت اللجنة أثناء مرورها على غرف عزل المرضى والتى يوجد بها داخل مستشفى نصر النوبة المركزى 7 حالات اشتباه وإيجابى، فيما يتواجد بمستشفى كوم أمبو المركزى 9 حالات اشتباه وإيجابى، في حين يتواجد بمستشفى دراو المركزى 5 حالات اشتباه وإيجابى، علاوة على تواجد 120 حالة إيجابية بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة، وخلال تفقد المخازن والصيدليات رصدت اللجنة توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج مع وجود أعداد إحتياطية من أسطونات الأوكسجين، بجانب إنتظام شبكات الغازات بهذه المستشفيات ووجود أسرة إضافية يمكن أن تستوعب حالات جديدة حيث تم مراعاة أن تكون أقسام العزلة منفصلة تماماً عن باقى الأقسام والتخصصات الطبية بالمستشفيات المركزية، وشددت اللجنة بضرورة حسن معاملة واستقبال المرضى مع الالتزام بالضوابط واللوائح الإدارية المنظمة للدخول والخروج.

 

وأكدت على حتمية انتظام حضور الأطقم الطبية حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل في ظل هذه الفترة الحاسمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأشادت اللجنة بالدور البناء الوطني للمجتمع المدني في دعم مستشفيات العزل بالمستلزمات الطبية بكميات احتياطية، وهو الذى يتوازى مع الدعم المتواصل من وزارة الصحة والمحافظة لجميع المستشفيات بما يعكس التلاحم والتكامل بين جميع قوى المجتمع الأسواني في مجابهة جائحة الكورونا .

 

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