لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الاشرافية بالجامعة

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة وعضوية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها والدكتور محمد عبدالحفيظ وكيل كلية الاداب للدراسات العليا كما ضمت اللجنة كل من سامية عبد الحميد امين عام الجامعة ورفعت نان الامين المساعد للشئون الادارية.