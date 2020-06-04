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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الاشرافية بالجامعة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:24 م
لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الاشرافية بالجامعة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب الاشرافية لمدير الادارت بالجامعة، وهى مدير ادارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة، ومدير ادارة المدينة الجامعية بشبرا ومدير ادارة المشتريات والمخازن بكلية الاداب ومدير ادارة شئون الخرجين وتحرير الشهادات بشئون التعليم ومدير ادارة امن المنشأت ومدير ادارة أمن الافراد بالادارة العامة للأمن الجامعى،وبلغ عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 18 متقدماً.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.
 
يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة  الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة  وعضوية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها والدكتور محمد عبدالحفيظ وكيل كلية الاداب للدراسات العليا كما ضمت اللجنة كل من  سامية عبد الحميد امين عام الجامعة ورفعت نان الامين المساعد للشئون الادارية.
 
 

 


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