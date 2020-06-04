اليوم السابع
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لجنة علاج كورونا: المناعة خط الدفاع الأول للبشر ضد كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:13 م
لجنة علاج كورونا: المناعة خط الدفاع الأول للبشر ضد كورونا الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لبرتوكولات علاج كورونا
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لبروتوكولات علاج كورونا، إن المناعة هي خط الدفاع الأول للبشر ضد كوفيد 19، وأن تعزيزها يتم عبر عدة سبل منها الطبيعية، مثل التعرض للشمس، والنشاط الرياضي، والنوم المنتظم، وتناول الخضروات والفواكه، وأيضاً الفيتامينات مثل "سي"، و"ب"، و"د"، والزنك. وأوضحت في تصريحات اليوم أنه تم تدشين حملة  "مناعتك حمايتك" لتعريف المواطنين بكيفية تعزيز مناعتهم في مواجهة الوباءالقاتل، وتابعت أننا نحتاج كميات كبيرة جداً من الأدوية والمستلزمات الطبية في إطار جهود مكافحته، وأن إنتاج تلك الأدوية محلياً، والتبرع بكميات منها لصالح الدولة يدعم جهود مكافحة انتشار الفيروس.
 
وتابعت: البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بمصر، معظمه أدوية مصنعة محلياً، موضحة أن الحملة ستعمل على بث مواد توعوية مكثفة عن كيفية التعامل مع الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاستعانة بنخبة من الأطباء والخبراء، ونصائح للمصريين في كيفية مواجهة كورونا.
 
وأكد الدكتورأمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، أن علاج فيروس كورونا يعتمد في المقام الأول على المناعة، ما يستدعي العمل على تعزيزها حتى تكون حائط صد قوي في مواجهة الفيروس.
 
وأضاف: أنه ينبغي اعتماد الإنسان على نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه، مع الاهتمام بالبروتين الحيواني باعتباره مسئولا عن تكوين الأجسام المضادة ومناعة الجسم، بالإضافة للاعتماد على الفيتامينات المفيدة لتقوية المناعة عبر مصادر طبيعية أو عبر المكملات الغذائية مثل فيتامينات "C"،"D"،"B"،"الزنك".
 
وأوضح أن الرياضة تنشط الدورة الدموية في الجسم، وتحفز كفاءة الجهاز المناعي، كما يجب الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه سواء كان سلبي أو إيجابي لأنه يضعف المناعة، وكذلك يجب الابتعاد عن القلق والخوف والتوتر والحالة النفسية السيئة، مع الحرص على الراحة التامة، وعدم الخروج في حال الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وتابع تم ضخ كميات من فيتامين د اوسوفورتين والزنك كارنيفيتا لرفع الحالة المناعية للمواطنين وتوفير العلاج لمن يعانون من مشاكل المناعة .
 
 
 
 
 
 
 

 

 


الصحة

كورونا

اللجنة العلمية

المناعة

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