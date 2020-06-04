لجنة السياحة توافق على فتح أحد الفنادق السياحية الكبرى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

وافقت لجان الفحص المشتركة من وزارة السياحة والآثار والصحة والسكان ، وغرفة المنشآت الفندقية ، وممثلين من محافظة أسوان ، على فتح أحد الفنادق السياحية الكبرى بعد مرورها على العديد من فنادق المحافظة ، نظرا للتأكد من شروط السلامة الصحية فيه .

وقال عادل فوزى جادو وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق فى أسوان، إنه تم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة, العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف "جادو" فى بيان صحفى، أن اللجنة أستأنف أعمال التفتيش على باقى الفنادق سواء الثابتة أو العائمة التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين، موجها الشكر للقيادة السياسية لدعمها المستمر للقطاع السياحى و تواصلهم مع أصحاب المنشآت السياحية ودعواتهم للاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريح العماله .

وأشار إلى أن اتم الأستعداد للتشغيل الفندقى فى أسوان بأعلى معدلات الجودة والكفاءة خلال الفترة الحالية وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعى بعد أنحسار الأزمة العالمية لتفشى فيروس كورونا المستجد.