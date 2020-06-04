اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان.. عناصر من الدفاع المدنى يتظاهرون أمام الداخلية ويغلقون الطريق

الخميس، 04 يونيو 2020 01:20 م
لبنان.. عناصر من الدفاع المدنى يتظاهرون أمام الداخلية ويغلقون الطريق مظاهرات فى لبنان - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن دولة لبنان تشهد تظاهر عناصر من الدفاع المدنى أمام وزارة الداخلية ويغلقون الطريق. 

وعلى جانب آخر، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، تمديد حالة التعبئة العامة لمدة 4 أسابيع، مع الإبقاء على نشاط القطاعات الاقتصادية بشروط محددة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق خفض الصرافون في لبنان اليوم الخميس، سعر الصرف المعلن للدولار بواقع 30 ليرة مقارنة مع أسعار أمس الأربعاء، وقالوا إنهم سيشترون الدولار بسعر لا يقل عن 3920 ليرة ويبيعونه بحد أقصى 3970 ليرة.

وانخفضت الليرة نحو 60 بالمئة من سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ليرة منذ أكتوبر في خضم أزمة مالية حادة أصبحت فيها الدولارات شحيحة أكثر من أي وقت مضى.

وأنهى الصرافون في لبنان إضرابا استمر لشهر واحد أمس الأربعاء، وأعلنوا سعرا للشراء بحد أقصى 3950 ليرة لبنانية وسعرا للبيع بحد أقصى أربعة آلاف ليرة.


لبنان

اخبار لبنان

مظاهرات لبنان

وزارة الداخلية فى لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة