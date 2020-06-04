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كنائس شبرا تخصص لجنة لمساعدة مرضى كورونا بالمنازل و المستشفيات

الخميس، 04 يونيو 2020 01:23 م
كنائس شبرا تخصص لجنة لمساعدة مرضى كورونا بالمنازل و المستشفيات مرضى كورونا- صورة أرشيفية
كتبت سارة علام

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أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا أو يتلقون العلاج بالمستشفيات.

وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.

وخصصت الإيبارشية رقما خاصا للتواصل مع بعض الأطباء لتقديم الاستشارات الطبية مجانًا للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بهم. 

مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

 

يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التى تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).

 

 


انبا مكاري

اسقف شبرا الجنوبية

خدمة مساندة مرضى كورونا

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