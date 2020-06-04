اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن خسوف شبه ظل القمر غدا × 14 معلومة..يمكن رؤيته في مصر

الخميس، 04 يونيو 2020 03:24 م
كل ما تريد معرفته عن خسوف شبه ظل القمر غدا × 14 معلومة..يمكن رؤيته في مصر خسوف القمر
كتب محمود راغب

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الكرة الأرضية على موعد يوم غد الجمعة 5 يونيه، مع ثانى ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف في عام 2020، حيث يحدث خسوف للقمر من نوع شبه الظل.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى معلومات مبسطة تفاصيل الخسوف وكيفية متابعته وما هى البلاد التى ستراه وتوقيته، كما يلى:-
 
1 - الكرة الأرضية تترقب يوم الجمعة المقبل 5 يونيه ظاهرة خسوف القمر. 
 
2 - هذا الخسوف يعتبر ثاني ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020م ويكون من نوع شبه الظل.
 
3 - خلال الخسوف شبه الظل لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض "الظل".
 
4 - يعبر القمر من خلال الجزء الخارجي الخافت " شبه الظل " لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل.
 
5 -  هذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة.
 
6 -  يُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية.
 
7 - يرى في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف.
 
8 - يرى فى  قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا.
 
9 - يرى فى قارة أستراليا، و قارة أفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية.
 
10 - يرى أيضا غرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.
 
11 - تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً.
 
12 - تكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.
 
13 - فى ذروة الخسوف يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل. 
 
14 - يتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى.

 


الفلك

الخسوف

خسوف القمر

الخسوف القمرى

الخسوف والكسوف

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