كثافات مرورية بشارع الترعة بشبرا

كتبت هدى أبو بكر

شهد شارع الترعة بشبرا مصر كثافات مرورية عالية وزحام قبل وقت قليل من بدء حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة والذى يبدأ فى الثامنة مساء ويستمر حتى الخامسة صباحا.

وظهرت كثافات للسيارات فى شارع الترعة بشبرا فى الإتجاه المؤدى إلى المظلات و الخلفاوى ، ثم تبدأ هذه الكثافات فى الإنخفاض بعد شارع خلوصى ، وتنتظم الحركة فى شارع شبرا الرئيسى. وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

و ظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.