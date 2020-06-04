اليوم السابع
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لمخالفتهم التدابير الاحترازية..

كبسة العيد تطيح بمسئول فى مستشفى حكومى.. وتعاقب 8 موظفين

الخميس، 04 يونيو 2020 02:50 م
كبسة العيد تطيح بمسئول فى مستشفى حكومى.. وتعاقب 8 موظفين الداخلية السعودية ـ أرشيفية
إيمان حنا

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أطاحت كبسة معايدة داخل أحد مستشفيات الصحة، برئيس قسم ومعاقبة 8 موظفين بعد ثبوت مخالفتهم لتدابير مكافحة كورونا في التباعد الاجتماعي. وفق عكاظ.

وشهد المستشفى كبسة دسمة عبارة عن ذبيحة في صحن كبير مع المشروبات الباردة، وتحوّطوا حوله متجاذبين الحديث ووثقوا الوليمة بالصور التي نشروها في قروباتهم، رغم أن موقعهم يحملهم مسؤولية الالتزام القصوى ليكونوا مثالاً يحتذى به في ظل ما تقوم به الوزارة وصحة المحافظة بالتعليمات والتحذيرات المتوالية.

وكشف لـ «عكاظ» عبدالهادي الربيعي المتحدث باسم صحة الطائف ومدير العلاقات العامة أن مدير الشؤون الصحة بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اعتمد توصيات لجنة التحقيق بأحد المستشفيات، والتي أوصت بإعفاء رئيس قسم ومعاقبة 8 آخرين بعد مخالفتهم التعليمات الاحترازية الوقائية والضوابط النظامية داخل مقرات العمل.

وفى أواخر مايو الماضى صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ، بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس «كورونا» المستجد، وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها، وفق ما أوردت الشرق الأوسط.


ويتضمن ذلك تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها، ليصبح خمسين شخصاً.

وتحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ 10 آلاف ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بألف ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، أو عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


كورونا

السعودية

المقيمين بالسعودية

عقوبات مخالفى الاجرارات الاحترازية لكورونا

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