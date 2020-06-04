كاتب صحفى: الحياة فى إيطاليا عادت بنسبة 90% فى ظل الإجراءات الاحترازية

كتب رامى محيى الدين

قال الكاتب الصحفى محمد يوسف، إن الحياة عادت فى إيطاليا بنسبة 90 % في ظل أخذ الإجراءات الاحترازية وانخفاض عدد الوفيات والإصابات بكورونا .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم: المواطنون الإيطاليون بداوا العوودة إلى أعمالهم وتم فتح الحدود بين المحافظات وفتح المطارات والقطارات، وتم فتح الحدود بين الدول الأوروبية ما عدا النمسا واليونان رفضا فتح الحدود مع إيطاليا .

وأكمل: رفض وزير الخارجية الإيطالي التصريح بشأن ذلك بأنه ستكون المعاملة بالمثل لانه الاتحاد الأوروبى يتيح للمواطنين التحرك بين دول الاتحاد بكل حرية وإيطاليا تضررت كثيرا في ظل الأزمة وخصوصا السياحة

وتابع: تم فتح الحدائق والمتنزهات والمحلات أمام المواطنين في ظل أخذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والجلافزات .