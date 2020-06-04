قطع مياه الشرب عن مناطق بمدينة أسوان لمدة 11 ساعة.. غدا

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، أنه نظرا للقيام بأعمال ربط خطوط مياه الشرب الخاصة بعمارات منطقة الصحابي بشارع كسر الحجر والمنفذه بمعرفة مديرية الإسكان بأسوان وبناء على الطلب المقدم من مديرية الإسكان بتوصيل المياه للعمارات المذكورة، وكذلك عمل صيانة لبعض المحابس بطريق السماد وجبل شيشة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، اليوم الخميس، أنه سيترتب على ذلك قطع المياه عن مناطق كسر الحجر ـ الشيخ هارون ـ طريق السماد بالكامل ـ الصداقة القديمة ـ الأولي بالرعاية ـ البشاريةـ المدينة الصناعية ـ كيما ـ عزب كيما ـ السيل ـ ضعف المياه بوسط أسوان، اعتبارا من غدا الجمعة الساعة 11 مساء وحتي العاشرة صباح يوم السبت .

وتهيب الشركة جميع المواطنين وجميع الجهات المعنيه والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة الاتصال على الخط الساخن 125 في حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان.