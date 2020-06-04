قرار جمهورى بالموافقة على قرض كويتى لتمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقع بتاريخ 13 مارس 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019.