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قرار جمهورى بالموافقة على قرض كويتى لتمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ

الخميس، 04 يونيو 2020 09:05 ص
قرار جمهورى بالموافقة على قرض كويتى لتمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقع بتاريخ 13 مارس 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

الرئيس السيسى

رئيس الجمهوريه

شرم الشيخ

شبه جزيره سيناء

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