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قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 38 متهما بإحياء ألتراس الأهلى وتجديد حبسهم

الخميس، 04 يونيو 2020 02:42 م
قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 38 متهما بإحياء ألتراس الأهلى وتجديد حبسهم حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت محكمة الجنايات المختصة، قبول استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل 38 متهما من مشجعي النادي الأهلي، المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا ب "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، والمحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في القضية، بتدابير احتراذية، وقررت تجديد حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية. 

يشار إلي أن  النيابة وجهت للمتهمين  في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من : "أ.  ع"، و"م. ح"  تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

وذكر مصدر قانوني أن المتهمين يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

 


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