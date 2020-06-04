قاضى التحقيق يحدد مليون دولار كفالة للإفراج عن قتلة جورج فلويد

كتب سمير حسنى

قرر قاضي التحقيق في قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد تحديد مليون دولار كفالة للإفراج عن كل من ضباط الشرطة الموقوفين بالقضية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وقال قاضى التحقيقات فى مقتل فلويد، إن ضباط الشرطة المتهمون سيمثلون أمام المحكمة في 29 يونيو الجاري.

فى غضون ذلك، بدأت قبل قليل مراسم تأبين جورج فلويد في مينيابوليس الأمريكية، بعد مقتله فى الـ 25 من مايو الماضى على يد الشرطة الامريكية، وتسبب مقتله فى اندلاع احتجاجات واسعة فى جميع الولايات الأمريكية.

وفجرت وفاة فلويد بعد أن عاملته الشرطة بعنف موجة احتجاجات واضطرابات هزت الولايات المتحدة في خضم جائحة كورونا وحملة دعائية للانتخابات الرئاسية يشوبها الانقسام.