قاضى التحقيق يحدد مليون دولار كفالة للإفراج عن قتلة جورج فلويد

قرر قاضي التحقيق في قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد تحديد مليون دولار كفالة للإفراج عن كل من ضباط الشرطة الموقوفين بالقضية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وقال قاضى التحقيقات فى مقتل فلويد، إن ضباط الشرطة المتهمون سيمثلون أمام المحكمة في 29 يونيو الجاري.
فى غضون ذلك، بدأت قبل قليل مراسم تأبين جورج فلويد في مينيابوليس الأمريكية، بعد مقتله فى الـ 25 من مايو الماضى على يد الشرطة الامريكية، وتسبب مقتله فى اندلاع احتجاجات واسعة فى جميع الولايات الأمريكية.
وفجرت وفاة فلويد بعد أن عاملته الشرطة بعنف موجة احتجاجات واضطرابات هزت الولايات المتحدة في خضم جائحة كورونا وحملة دعائية للانتخابات الرئاسية يشوبها الانقسام.
وتحدث القس آل شاربتون، المعلق السياسي التلفزيوني والناشط في مجال الحقوق المدنية الذي سيلقي كلمة لتأبين فلويد خلال المراسم، بنبرة متفائلة صباح اليوم الخميس، مشيدا بوحدة المتظاهرين الذين يحتجون على وحشية الشرطة.
وقال لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) "رأيت المزيد من الأمريكيين من أعراق وأعمار مختلفة، وهم يقفون معا ويسيرون معا ويرفعون أصواتهم معا". وقال شاربتون قبيل الحدث المقرر أن يبدأ الساعة (1800 بتوقيت جرينتش) "نحن على أعتاب نقطة تحول هنا".
وكانت أعداد كبيرة من المحتجين قد تحدت حظر التجول وخرجت لشوارع المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة على مدار تسع ليال في احتجاجات شابتها في بعض الأحيان أعمال عنف دفعت الرئيس دونالد ترامب للتهديد باستخدام الجيش.
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