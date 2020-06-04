اليوم السابع
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فيديو وصور.. محافظ الإسكندرية خلال جولة بالموقف الجديد :"ده مش موقف ده سوق"

الخميس، 04 يونيو 2020 12:21 م
فيديو وصور.. محافظ الإسكندرية خلال جولة بالموقف الجديد :"ده مش موقف ده سوق" اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بجولة صباح اليوم بالموقف الجديد وسط الإسكندرية، واستنكر محافظ الإسكندرية بشدة انتشار الباعة الجائلين والمخالفات والفروشات المخالفة من المحلات وعلى الأرصفة، وشدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالموقف، قائلا: "ده مش موقف ده سوق"، مؤكدا على أن الموقف الجديد هو أول ما يراه الوافدون و الزائرون القادمون إلى الإسكندرية و يجب أن يكون بالمظهر اللائق.

وشدد محافظ الإسكندرية على إزالة كافة المخالفات وعربات المأكولات و المشروبات، واستدعاء شرطة المرافق لإزالة كافة المخالفات و العربات المخالفة و عدم إعادتها مرة أخرى للمخالفين ، مشددا على ضرورة إستمرار الحملات لعدم عودة المخالفات مرة أخرى

من جهه أخرى تفقد اللواء محمد الشريف ، سيارات الآجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات الإحترازية و إرتداء الكمامة ، مشددا على ضرورة الالتزام لكلا من السائق و الركاب للحد من إنتشار فيروس كورونا ، وللحفاظ على الصحة العامة

من جهه أخرى قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة لمستشفيات جمال عبد الناصر والجمهورية ، لمتابعة سير العمل بهما وانتظام الأطقم الطبية ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم ، جاء ذلك بمرافقة اللجنة المشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة ملف فيروس كورونا المستجد ، والتي قامت بتكوين فرق عمل للتأكد من مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين تتضمن أعضاء من مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والأطباء والصيادلة والتفتيش المالي والإداري .

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس بالمحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات، وكذا متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين .

وخلال الجولة ، شجعت عازر الأطقم الطبية الموجودة بالمستشفيات ، مؤكدة أن الدور الذي يقومون به خلال تلك الأزمة التي تمر بها بلدان العالم ، أثبت للعالم أجمع أن مصر بها أطباء وتمريض أكفاء على قدر المسئولية يضحون بأرواحهم  للعبور من تلك الأزمة ، وأن القيادة السياسية والدولة المصرية تقدر مجهوداتهم  التي لايمكن أن تقدر بثمن.

 

 

الباعة الجائلين 2
الباعة الجائلين 2

 

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين

 

الجولة
الجولة

 

الفروشات
الفروشات

 

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

 

المحافظ بالجولة
المحافظ بالجولة

 

المخالفات
المخالفات

 

الموقف الجديد
الموقف الجديد

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 

محمد الشريف
محمد الشريف

 

مخالفات الموقف الجديد
مخالفات الموقف الجديد

 

 


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