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فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة خلال أسبوع

الخميس، 04 يونيو 2020 01:58 م
فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة خلال أسبوع شائعات وحقائق
كتبت ـ هند مختار

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رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 12 شائعة، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقتها.
 
 
وتضمنت الشائعات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ورفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها.
 
وكما شملت تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج وصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وتداول منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير أحد المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر، وتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا.
 
وكذلك عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، ووجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق ونقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، وتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، وإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا.
 
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