اليوم السابع
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فيديو ..مشاعر مختلطة بين البكاء و الفرحة للمتعافين من فيروس كورونا بالعجمى

الخميس، 04 يونيو 2020 03:28 م
فيديو ..مشاعر مختلطة بين البكاء و الفرحة للمتعافين من فيروس كورونا بالعجمى الحاجة عطيات 88 عاما
الإسكندرية جاكلين منير

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نشرت الدكتورة مرفت السيد ،مدير مستشفى العجمى بالإسكندرية ، مقاطع فيديو ،لبعض المتعافين من فيروس كورونا ، فور تلقى خبر التعافى و الخروج من المستشفى ،و جاءت مشاعر المتعافين مختلطة بين البكاء و الفرحة بالتعافى و النجاه من هذا الفيروس اللعين

و أجهش جابر محمد بالبكاء فور خروجه من المستشفى ، متوجها بالدعاء و الشكر لكل العاملين بالمسشفى و لمدير المستشفى الدكتورة مرفت السيد

فيقول الدكتور عبد الفتاح القرش ، أستاذ الامراض النففسية و العصبية و الذى تلقى العلاج داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورنا :" دخلت الى المستشفى للعلاج ،ووجدت العناية الكاملة بالمستشفى من كافة الاطقم الطبية ، من مديرة المستشفى وحتى أصغر عامل بها "،وتقدم بالشكر و العرفان لكل من ساهم فى شفائة.

فيما قال الدكتور هشام زهير ، استاذ بكلية الطب جامعة الاسكندرية ،أنه توجه الى مستشفى الحميات فور الاصابة و بعد ظهور نتيجة التحليلات بالايجابية ، تم نقله الى مستشفى العجمى النموذجى ، قائلا : كأنه مستشفى أوروبى من حيث النظافة و الانضباط و حسن رعاية المرضى " داعيا الله عزل وجل أن يزيح الغمة و تنتهى تلك الآزمة من مصر .

وكان من ضمن المتعافين ،الحاجة عطيات و التى تبلغ من العمر 88 عاما ،وقد تقدمت بالشكر الى مديرة المستشفى و الآطقم الطبية على الرعاية الطبية لها ،كما تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء و التمريض على حسن التعامل و الرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وأكدت ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 11 حالة جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم ، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 195 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 5454، كما تم تحويل 14 حالة للعلاج المنزلى، وأشارت لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى عالجة المصابين، حيث تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء و التمريض على حسن التعامل و الرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وأضافت، أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.

الف حمد وشكر ليك يااارب... الأستاذ جابر ودموع فرح لحظة خروجه بالف سلامة من المستشفى..💗💗 حقيقى انطباعات المرضى ودعواتهم بتفرق معانا وبتقوينا.. شكرا لكل مجهودات الفريق الطبى بمستشفى العجمى النموذجى.. 💪💪

Posted by Mervat Elsayed on Wednesday, June 3, 2020
 

اللهم لك الحمد والشكر..🙏🙏 خروج تعافى الاستاذ الدكتور هشام زهير.. استاذ بكلية الطب جامعة الاسكندرية..😍😍 كل الشكر والتقدير لكل الفريق الطبى بمستشفى العجمى النموذجى.. 🌷🌹🌷🌹

Posted by Mervat Elsayed on Wednesday, June 3, 2020

 

 

اللهم لك الحمد والشكر..🙏🙏 خروج تعافى الاستاذ الدكتور هشام زهير.. استاذ بكلية الطب جامعة الاسكندرية..😍😍 كل الشكر والتقدير لكل الفريق الطبى بمستشفى العجمى النموذجى.. 🌷🌹🌷🌹

Posted by Mervat Elsayed on Wednesday, June 3, 2020

 

احد المتعافين
احد المتعافين

 

الحاجة عطيات
الحاجة عطيات

 

الدكتور هشام زهير
الدكتور هشام زهير

 

جابر محمد
جابر محمد

 

عبد الفتاح القرش
عبد الفتاح القرش

 


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