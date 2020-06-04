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فيديو ..قوات الجيش العراقى تعثر على وكرين اثنين لإرهابيين فى جبال حمرين

الخميس، 04 يونيو 2020 02:13 م
فيديو ..قوات الجيش العراقى تعثر على وكرين اثنين لإرهابيين فى جبال حمرين قوات الجيش العراقى
كتب: أحمد جمعة

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تمكنت قوات الجيش العراقى من العثور على وكرين للإرهابيين خلال عمليات بحث وتفتيش فى سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وأكد الجيش العراقى فى بيان له أنه عثر داخل الوكرين على عتاد خفيف ومتوسط وملابس ومواد غذائية وطبية، بالإضافة للعثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة يحتوي على عدد يدوية مختلفة تساهم في عملية صنع العبوات، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى على بسط السيادة الكاملة على الأراضى العراقية وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وحصر السلاح بشكل كامل فى يد المؤسسات العراقية النظامية بعيدا عن أى تشكيلات غير نظامية، ويشرف رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، على إطلاق أوسع حملة عسكرية ضد تنظيم داعش منذ توليه منصبه في 6 مايو الماضي. وتهدف الحملة التي تحمل اسم "أبطال العراق - نصر السيادة" وتدعمها طائرات التحالف الدولي، إلى ملاحقة خلايا داعش في محافظة كركوك والحدود الفاصلة بين هذه المحافظة ومحافظة صلاح الدين المجاورة.

وأطلق الكاظمي العملية خلال زيارة قام بها إلى مقر القيادة المتقدم في كركوك. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقى فى بيان إنه أكد أنه في هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطال الجيش العراقى من القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب.

 

وأضاف البيان أن الكاظمي أطلق تسمية "أبطال العراق ـ نصر السيادة" على العمليات التي انطلقت أمس، وأوضح أن عملية أبطال العراق تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غربي كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مشاركة التحالف الدولي في عمليات تدمير أوكار وأنفاق لداعش) في مناطق مختلفة بالتزامن مع هذه العملية.

 

وقال الجهاز في بيان له إن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب، المتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية، شرعت، بالتزامن مع انطلاق عمليات أبطال العراق ـ نصر السيادة، بواجبات تفتيش شملت مناطق قضاء وصحراء الحضر - منطقة جُرف النصر - مناطق جنوب وجنوب غربي بغداد بإسناد طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.

 

وأضاف أن "تشكيلات الجهاز تمكنت من تدمير كهوف وأنفاق وأوكار وقتل ما بداخلها من الإرهابيين."
 

 


العراق

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