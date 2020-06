فيديو.. رئيسة مجلس النواب الأمريكى تشارك فى تظاهرات ضد مقتل فلويد

شاركت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسى، يوم أمس الأربعاء، فى الاحتجاجات على وفاة المواطن الأفريقى الأصل جورج فلويد، وذلك خارج مبنى الكابيتول.

وظهرت بيلوسي، في مقطع فيديو، وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين. وشوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين.

Speaker Pelosi is at the protests... pic.twitter.com/9NR01fXcdd