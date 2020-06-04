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فيديو.. رئيسة مجلس النواب الأمريكى تشارك فى تظاهرات ضد مقتل فلويد

الخميس، 04 يونيو 2020 12:52 م
فيديو.. رئيسة مجلس النواب الأمريكى تشارك فى تظاهرات ضد مقتل فلويد رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى
كتب محمد جمال

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شاركت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسى، يوم أمس الأربعاء، فى الاحتجاجات على وفاة المواطن الأفريقى الأصل جورج فلويد، وذلك خارج مبنى الكابيتول.

وظهرت بيلوسي، في مقطع فيديو، وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين. وشوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين.

​واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".

 


نانسى بيلوسى

أمريكا

النواب الأمريكى

الولايات المتحدة

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