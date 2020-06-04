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فيديو.. البحر يبتلع قرية فى مقاطعة فينمارك شمال النرويج

الخميس، 04 يونيو 2020 01:00 م
فيديو.. البحر يبتلع قرية فى مقاطعة فينمارك شمال النرويج انفصال جزء من الجزيرة
كتب محمد جمال

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تسبب انهيار أرضى قوى إلى جرف قرية صغيرة مؤلفة من ثمانية منازل إلى البحر، فى مقاطعة فينمارك فى أقصى شمال النرويج، وقام أحد السكان المحليين بتصوير لقطات مرعبة ترصد لحظة انجراف المنازل، فى حين باشرت السلطات المختصة عمليات الإنقاذ عن طريق الجو والبحر.

وتم إجلاء بعض سكان القرية بواسطة طائرات هليكوبتر، فيما تراقب هيئة الموارد المائية والطاقة النرويجية الوضع، تحسبا لانهيارات جديدة، يشار إلى أن الانهيارات الأرضية تمثل خطورة جيولوجية هامة فى معظم أنحاء النرويج، ويتمثل الانهيار الأرضى بحركة الصخور والتربة.

 


النرويج

مقاطعة فينمارك

انهيار أرضى

صخور

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