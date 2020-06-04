فى نعش ذهبى.. بدء مراسم تأبين جورج فلويد بمينيابوليس بعد أسبوعين من مقتله

كتب سمير حسنى

بعد وضعه فى نعش ذهبى، تكريما له، بدأت قبل قليل مراسم تأبين جورج فلويد في مينيابوليس الأمريكية، بعد مقتله فى الـ 25 من مايو الماضى على يد الشرطة الامريكية، وتسبب مقتله فى اندلاع احتجاجات واسعة فى جميع الولايات الأمريكية.

وفجرت وفاة فلويد بعد أن عاملته الشرطة بعنف موجة احتجاجات واضطرابات هزت الولايات المتحدة في خضم جائحة كورونا وحملة دعائية للانتخابات الرئاسية يشوبها الانقسام.