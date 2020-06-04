اليوم السابع
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فوائد تناول مشروب الحلبة على صحة جسمك

الخميس، 04 يونيو 2020 02:00 ص
فوائد تناول مشروب الحلبة على صحة جسمك الحلبة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الحلبة واحدة من أشهر أنواع النباتات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الامراض والفيروسات، حيث تحتوى الحلبة على "فيتامين أ، بروتين،حديد، كالسيوم، مغنسيوم، فسفور،زنك،بوتاسيوم،صوديوم، نحاس".

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فأن فوائد مشروب الحلبة على الصحة هى:

فوائد تناول مشروب الحلبة على صحة الجسم:


1:تحتوى الحلبة على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الامراض التى تتعرض لها الدماغ.

2:مشروب الحلبة يعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بالاهتمام بتناول الحلبة.

3:تحتوى الحلبة على بعض المواد التى تعمل على تخفيف الألم والتخلص من الالتهابات والمغص، لذلك فهى مفيدة لتسكين ألم الطمث عند السيدات.

4:تناول مشروب الحلبة يساعد على تعزيز صحة وقوة العضلات والوقاية من هشاشة العظام وتلف الاعصاب، وذلك لاحوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة العضلات .

5:ينصح بتناول مشروب الحلبة دائما فى حالة الاصابة بمغص أو التهاب فى المعدة، وذلك لقدرته الهائلة فى التخلص من الالم الشديد بالمعدة.

6:تحتوى الحلبة على نسبة عالية من حمض الفوليك لذلك ينصح المرأة الحامل بالمواظبة على تناول الحلبة للوقاية من التشوهات الخلقية التى يتعرض لها الجنين.

7:ينصح الأم المرضعة بتناول الحلبة باستمرار لأنها تزيد من حليب الثدى وتساعد على نمو الطفل.

8:تناول الحلبة يساعد على تحسين الخصوبة عند الرجال، لذلك ينصح بتناولها دائما.

9:تحتوى الحلبة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

10:تناول الحلبة يساعد على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

 


الحلبة

تناول الحلبة

مشروب الحلبة

حلبة

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