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فرنسا تسجل 44 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29065

الخميس، 04 يونيو 2020 09:08 م
فرنسا تسجل 44 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29065 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29065 منذ بداية مارس الماضي، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، احتشد اليوم الخميس عدد كبير من الممرضات والأطباء أمام المستشفيات العامة بفرنسا، للمطالبة بمزيد من الموارد لمقدمى الرعاية، بعد عشرة أيام من إطلاق برنامج لدعم الأطقم الطبية، الذى وصفه بعض المتظاهرين بأنه "احتيال".

وفى باريس، تجمع ما بين 200 و 300 شخص، من بينهم ممرضات وأطباء يرتدون معاطف بيضاء، أمام مستشفى روبرت ديبريحاملين لافتات منددة بأوضاعم وبالوعود التى تطلقها السلطات الصحية.

 

 وطالب المتظاهرون "بالضغط على الحكومة" للحصول على "ضمانات" على رواتب مقدمى الرعاية وعلى مستقبل نظام المستشفيات.

تم إطلاق منصة على الإنترنت فى فرنسا تربط مباشرة مصنعى معدات الرعاية الصحية الأساسية لفيروس كورونا بالمستشفيات على الخط الأمامي، حيث تم إرسال 20 ألف كمامة إلى المستشفيات فى غضون خمسة أيام فقط، وذلك من خلال منصة StopCOVID19.fr التابعة لشركة Mirakl، وهى شركة متخصصة فى إنشاء أسواق عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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