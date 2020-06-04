اليوم السابع
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غير كورونا.. 5 أمراض أخرى تهدد حياة المرضى بالخطر وتسبب الوفاة

الخميس، 04 يونيو 2020 06:00 ص
غير كورونا.. 5 أمراض أخرى تهدد حياة المرضى بالخطر وتسبب الوفاة صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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لم يكن فيروس كورونا هو الوحيد حول العالم الذى يهدد الحياة بالخطر ولكن هناك بعض الامراض التى تنتشر بسرعة كبيرة فى الجسم و تسبب الوفاة فى غصون 24 ساعة إذا لم يتم علاجها فورا، وحسب ما ذكره موقع meningitis فهى :

 1:داء المكورات السحائية، وهو مرض ينتشر عن طريق اللعاب وقطرات الأنف من المصابين، من خلال العطس والسعال وتقاسم المشروبات والتقبيل والسجائر وغيرها، وهو مميت في حوالي 50٪ من الأشخاص الذين يعانون منه.

2:الكوليرا، وهو مرض معوي ناتج عن تناول المياه أو الطعام الملوث ويمكن أن يقتل أي شخص في غضون ساعات، يعاني المصابون بالعدوى من الإسهال ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف والوفاة إذا لم يعالج بشكل عاجل.

3:الفيروس المعوي D68، ينتشر هذا الفيروس من لعاب المريض وسعاله وعطسه ويمكن التقاطه من الأسطح المنزلية الملوثة بالحشرة، تشمل الأعراض الحمى وسيلان الأنف والعطس والسعال وجع العضلاتإن المصابين بالربو أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس،  في الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يسبب الصفير وصعوبة شديدة في التنفس و يمكن أن يسبب الوفاة.

4:الطاعون، يمكن أن يكون الطاعون مرضاً وخيماً جداً لدى الإنسان، ولا سيما عندما يتخذ شكل طاعون إنتان الدم (عدوى تصيب جهاز الدورة الدموية بسبب دوران بكتيريا المرض في مجرى الدم) والطاعون الرئوي الذي يتراوح معدل الإماتة في حالاته بين 30 و100٪ إن تُرِك من دون علاج. ويكون الطاعون في شكله الرئوي مميتاً على الدوام ما لم يُعالج في وقت مبكر ويكون معدياً بوجه خاص ويمكن أن يسبّب أوبئة وخيمة بانتقاله من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ المنتشر في الهواء.

5:الايبولا، فقد أكثر من 11،500 شخص حياتهم حول العالم بسبب الإيبولا، حيث ينتقل هذا الفيروس من خلال الاتصال الوثيق بالدم أو أعضاء الإفرازات أو سوائل الجسم من الحيوانات المصابة، وهو شائع في دول غرب إفريقيا مثل غينيا وسيراليون وليبيريا.

 

 


كورونا

امراض تسبب الوفاة

فيروس

الم

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