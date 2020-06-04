غرفة القاهرة: المحلات تطبق المعايير الصحية كالكمامات وقلة عدد المستهلكين

كتبت سماح لبيب

قال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن جميع المحال التجارية تطبق حاليا معايير السلامة الصحية خلال فترة العمل منذ الصباح وحتى الخامسة مساء ميعاد الإغلاق وبدء حظر التجوال ، ومن أهمها أن يكون نسبة المتواجدين من المستهلكين فى المحال التجارية 25% فقط من سعة المحل ، وارتداء الكمامات لكافة العاملين، واستخدام المطهرات على مدار اليوم مع تطهير ونظافة المحال التجارية باستمرار.

وأضاف يحيى لـ " اليوم السابع " ، أن السوق المحلى يشهد ركودا شديدا فى حركة المبيعات خلال الفترة الحالية وأن نسبة المبيعات لا تتعدى الـ 10% ، بسبب بقاء المواطنين فى المنازل والتخوف من النزول إلا للضرورة، كما أن شراء الأحذية والملابس الجاهزة من أخر أولويات المستهلكين مقارنة بالغذاء والدواء الذين يعتبران الأولوية الأولى لأى أسرة حاليا مع انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أن النزول لشراء الأحذية أو الملابس من المستهلكين يأتى للضرورة فقط خلال المرحلة الحالية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، إلى أن منطقة الروبيكى ستعاود العمل تدريجيا بعد انتهاء أجازات عيد الفطر اعتبارا من الأسبوع المقبل ، وسيكون هناك تنسيق للعمل بالمعايير الصحية وعدم تواجد المزيد من العمالة داخل المدابغ ، لافتا إلى أن الركود الشديد فى حركة البيع بالأسواق السبب فى تأخر عودة العمل بالمدابغ لعدم وجود طلبات من الخامات داخل المصانع وزيادة المعروض من الأحذية فى مقابل ضعف الطلب .

وأوضح يحيى ، أن مجلس إدارة الغرفة يدرس حاليا عدد من الموضوعات الخاصة بالتسهيلات المالية للتجار بما يتماشى مع الوضع الحالى والتيسير على حركة التجارة ومنع تحملها المزيد من الأعباء ومن المقرر الاعلان عنها بعد انتهاء المفاوضات مع الجهات المعنية والتوصل إلى حلول.