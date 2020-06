غادة والي تحيى اليوم الدولى للأطفال ضحايا العدوان: 250مليون طفل عرضة للإتجار

أحيت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ذكرى اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، وغردت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة: "عاجل لحماية سلامة وحقوق 250 مليون طفل في مناطق الصراع. كثير منهم خارج المدرسة، عرضة للإتجار والاستغلال كجنود، وفي العمل القسري والرق الجنسي في اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان".

Urgent to protect safety & rights of 250 million children in areas under conflict. Many are out of school, vulnerable to trafficking & exploitation as child soldiers, for forced labour & sexual slavery. Int’l Day of Innocent Children Victims of Aggression: https://t.co/DiIUvZvdyg pic.twitter.com/aYcUp9UmFN