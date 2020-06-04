اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 10:30 م
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عمدة واشنطن تطالب الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة

الخميس، 04 يونيو 2020 09:26 م
عمدة واشنطن تطالب الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة احتجاجات
ماجد تمراز

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طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير، الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، بالانسحاب من العاصمة.

 

وقالت بوزير في تصريحات نشرها موقع روسيا اليوم، اليوم الخميس: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

 

وكانت بوزير أعلنت أمس الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

 

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو.


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