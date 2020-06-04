اليوم السابع
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تطبيقاً لتعليمات الحكومة بمنع التجمعات..

عبد الله شاب أقصرى يطلق أول معرض أونلاين لنشر المعالم الفرعونية والتاريخية

الخميس، 04 يونيو 2020 10:23 ص
عبد الله شاب أقصرى يطلق أول معرض أونلاين لنشر المعالم الفرعونية والتاريخية أول معرض أونلاين لنشر المعالم الفرعونية والتاريخية
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلق الفنان الأقصرى عبد الله منصور محمد على إبن محافظة الأقصر، مبادرة جديدة لنشر البهجة والإيجابية فى ظل الظروف الحالة وإنتشار العدوى بفيروس كورونا بمصر، وهى عبارة عن أول "معرض أونلاين" لصور الأقصر التراثية والتاريخية التى إلتقطها بعدسته، وناشد جميع المصورين من أصدقاؤه للمشاركة فى المعرض الأونلاين لمنع التجمعات وتطبيق تعليمات الحكومة ليكون أول معرض أونلاين بمصر للصور المميزة التى ترصد المواقع الآثرية العظيمة بالأقصر لجذب السياحة بمصر.

ويقول الفنان الأقصرى عبد الله منصور، فى بيان صحفى، صاحب فكرة أول معرض أونلاين للمواقع التراثية بالأقصر، أنه يعشق التصوير منذ نعومة أظافره وهو فى سن الـ11 سنة بدأ حياته مع السوشيال ميديا وكان يديري صفحات لأكثر من شخصية فنية مشهورة، ثم إتجه للتصميم، وإستطاع أن يثبت نفسه كواحد من المحترفين فى مجال السوشيال الميديا ومجال المونتير والمونتاج والتصوير، كما تطوع للعمل فى أكثر من مؤسسة تنموية وفرق خيرية لدعم المجتمع الأقصرى.

ويعتبر الشاب عبد الله منصور محمد على، من مواليد الأقصر وتحديداً بقرية العشى وحاصل على المعهد الفنى الصحى، ورغم صغر سنة الذي لم يتعدى 22 سنة حالياً إلا أنه ساهم فى نجاح ناس كتير من خلال مساعدته لهم ودعمه لموهبتهم ووصلهم لمستوى عالى جداً، كما تم تكريمه كسفيراً للإنسانية فى مؤتمر المبدعين العرب.

وكان قد صرح الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أنه يجرى التجهيز على قدم وساق لعودة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن تعود السياحية تدريجياً خاصة مع إلتزام المواطنين بالإجراءات الحماية والتطهير الشخصية، مشيرا إلى أن بعض الدول الأجنبية بدأت بالفعل الإعداد لرحلات طيران دولية وبالطبع ستكون مصر الوجهة المفضلة للأوروبيين.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تسويق الأقصر السياحية ستبدأ خلال اليومين المقبلين في تدريب مجموعات من المتعاملين بشكل مباشر مع السائح مثل الباعة الجائلين وأصحاب البازارات بالبر الغربي، وذلك على كيفة التعامل مع السائحين في ظل الوضع الطبيعي الجديد بما يثير لديهم الطمأنينة، موضحاً أن إستكمال تطوير طريق الكباش في الأقصر من قبل وزارة السياحة والآثار سيدعم بقوة الحركة الوافدة لمجموعة معابد الكرنك، مشيدا بالخطة التي وضعتها الحكومة بعد فتح المجال الجوي، وهو إعداد برامج ترفيهية ثقافية مشتركة، تربط المدن الشاطئية بالصعيد، كما أن متحف الغردقة قد يساعد فيما بعد على جذب السائحين لزيارة المتاحف الكبرى بالأقصر وأسوان.

الشاب عبد الله منصور صاحب المبادرة بالاقصر
الشاب عبد الله منصور صاحب المبادرة بالاقصر

 

سحر شوارع الأقصر
سحر شوارع الأقصر

 

سحر كورنيش النيل بالأقصر
سحر كورنيش النيل بالأقصر

 

شاب أقصرى عبد الله منصور يطلق أول معرض أونلاين
شاب أقصرى عبد الله منصور يطلق أول معرض أونلاين

 

صورة ساحرة لمعبد الأقصر ومسجد أبو الحجاج
صورة ساحرة لمعبد الأقصر ومسجد أبو الحجاج

 

صورة لميدان أبو الحجاج الأقصرى
صورة لميدان أبو الحجاج الأقصرى

 

عربات الحنطور متعة السياح بالأقصر
عربات الحنطور متعة السياح بالأقصر

 

كورنيش النيل بالأقصر
كورنيش النيل بالأقصر

 

ميدان الملك عبد الله بمدينة الأقصر
ميدان الملك عبد الله بمدينة الأقصر

 


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