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عاهل الأردن: مستعدون لتسخير قطاع الصناعات الدوائية للمساهمة فى إنتاج لقاح كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 06:29 م
عاهل الأردن: مستعدون لتسخير قطاع الصناعات الدوائية للمساهمة فى إنتاج لقاح كورونا العاهل الاردنى
كتب أحمد عرفة

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أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، أن الأردن على أتم الاستعداد لتسخير قطاع الصناعات الدوائية لديها ليساهم فى إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بكميات كبيرة، وقال فى كلمة له عبر تقنية الاتصال المرئى فى القمة الافتراضية العالمية حول اللقاحات، أن قطاع الصناعات الدوائية لدينا بإمكانه زيادة قدرته على البحث والتطوير لمنفعة المنطقة بأسرها.

 

وأضاف العاهل الأردنى أن الأردن أضطر إلى اتخاذ إجراءات مبكرة وسريعة وصارمة للتعامل مع فيروس كورونا، مكنتنا من السيطرة على انتشاره، متابعا – بحسب موقع روسيا اليوم - : نحن مستعدون لمشاركة خبراتنا مع الآخرين عند الحاجة، وأن علينا كمجتمع دولي، أن نتأكد من أن الفئات الأكثر ضعفا، لن تترك وحيدة فى مواجهة الفيروس.

 

وأشار الملك عبد الله الثاني، إلى أن الأردن ومنذ بداية الوباء، داعيا إلى المساواة فى الوصول إلى الأدوية واللقاحات، مشددا أن "على صانعى السياسات وعلى الشركات التخطيط للتصنيع والتوزيع على نطاق واسع لضمان وصول الجميع إلى اللقاح، موضحا أن المملكة تستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى لاجئين آخرين، ومن أولويات الأردن، توفير لهم الرعاية ذاتها التى يقدمها لمواطنيه.


كورونا

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الملك عبد الله الثانى

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