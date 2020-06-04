طقس الخليج.. غائم بالإمارات وأمطار رعدية بالسعودية ومستقرا فى البحرين

كتب مايكل فارس

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث من المتوقع أن تشهد السعودية أمطارا رعدية، فيما يغلب الطقس الغائم جزئيا على الإمارات، ومستقراً فى البحرين.

الإمارات

وقع المركز الوطني الإماراتي للأرصاد أن يكون طقس اليوم الخميس، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وأضاف المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، مشيرا إلى أن الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

وسيكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 08:19 والجزر الثاني عند الساعة 28:08.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الخميس ، سيكون حسن مع بعض السحب احيانا في وقت لاحق ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.

وبحسب الإدارة، فالرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا ولكنها غربية من 7 إلى 12 عقدة في البداية، وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، وارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

ودرجة الحرارة: العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، والرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 15%.