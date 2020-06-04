طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

كتب أحمد حسن

كشفت مصادر مطلعة، عن موعد وتفاصيل الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أنه تم تحديد 4 مدن جديدة لكى يتضمنها الإعلان الجديد.

وأضافت المصادر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تحديد مدن العبور وبدر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، على أن يتم تحديد أعداد الوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى وتمويل تنفيذ الوحدات، على أن تقوم بأجهزة المدن بطرح تنفيذ الوحدات المحددة على شركات المقاولات لتنفيذها.

وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يتم طرح الإعلان الرابع عشر خلال شهرين، عقب انتهاء موعد تقديم المواطنين للإعلان الثالث عشر، المقرر له اعتبارا من بعد غد الخميس.

كانت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قد أكدت أن سعر الوحدة فى الإعلان الثالث عشر لمشروع الاسكان الاجتماعى، لا يشمل الدعم النقدى المباشر الذى يتراوح بين 5 آلاف – 40 ألف جنيه مصرى حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، وكذا الدعم غير المباشر الذى تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصرى تتمثل فيما يلى (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقارى يصل فى المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصرى خلال 20 عاماً).

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلى، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفى حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1300 جنيه.

وقالت مى عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى.