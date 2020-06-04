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طبيب سعودى يكشف حقيقة وضع كورونا فى المملكة بعد تزايد الحالات الحرجة..فيديو

الخميس، 04 يونيو 2020 03:33 م
طبيب سعودى يكشف حقيقة وضع كورونا فى المملكة بعد تزايد الحالات الحرجة..فيديو الطبيب السعودى نزار باهبرى
إيمان حنا

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وصف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، الوضع المستجد لكورونا في السعودية بـ"المقلق"؛ وذلك بسبب تسجيل ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة التي لم نشهدها منذ بداية الجائحة.وفق صحيفة سبق السعودية ، وفي التفاصيل، أوضح "باهبري" أهمية السيطرة على تفشي وانتشار الوباء من خلال المحافظة على خفض أعداد الوفيات، وأن تكون نسبة الإصابات في كبار السن بمعدل 4٪، ويكون النظام الصحي قادرًا على التعامل مع الحالات الحرجة.

واستبعد باهبري أن تكون زيادة الحالات الحرجة التي وصلت إلى 1264 حالة بسبب العودة التدريجية وتخفيف الإجراءات والقيود، بدءًا من الخميس الماضي، والعودة للدوام الأحد الماضي، وقال: "هذا غير متوقع بشكل عام؛ لأنه لم تمضِ على العودة سوى 6 أيام؛ لأن الفيروس غالبًا لا يصل إلى الحالات الحرجة في مثل هذه الأيام، وإنما في الغالب من 8-10 أيام".

وتوقَّع أن السبب يعود إلى الزيارات واللقاءات والمخالطة الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة من رمضان التي سبقت المنع الكلي أيام العيد، وقال: "هذا توقع واحتمال، وليس استنتاجًا. والله أعلم. إن الخلل والانتكاسة بسبب الزيارات والمخالطة الاجتماعية بكبار السن خلال اليومين قبل عيد الفطر، وانتقلت إليهم العدوى من أهاليهم وهم لا يعلمون. وأنا بوصفي طبيبًا أتابع يوميًّا حالات لمرضى بالفيروس، ويتحدثون عن بداية إصابتهم في آخر أيام رمضان أو أول أيام العيد".

وشدَّد الاستشاري باهبري على الجميع بأهمية وضرورة لبس الكمامات، مشيرًا إلى أنها تحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة تزيد على 70٪.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك يصل إجمالى الحالات داخل المملكة إلى 93157 حالة. 

وأوضحت الوزارة وفق بيانها اليومى، أنه تم تسجيل 806 حالة تعافى جديدة من الفيروس ويصل إجمالى حالات الشفاء من الفيروس 68965، إضافة إلى تسجيل 32 حالة وفاة، حيث يصل إجمالى حالات الوفاة إلى 611 حالة. 

وتخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 388 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة فى مختلف دول العالم، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
 
 

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