اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 01:45 م
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ضبط 250 شخصا لخرقهم قرار حظر التجوال بمحافظة الشرقية

الخميس، 04 يونيو 2020 01:02 م
ضبط 250 شخصا لخرقهم قرار حظر التجوال بمحافظة الشرقية الشرقية أثناء الحظر
الشرقية -فتحية الديب

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أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أنه تم القبض على 250 شخصا، أمس،  لاختراقهم قرار الحظر من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءت القانوينة معهم بعرضهم على النيابة العامة، وفي سياق متصل، قررت محكمة جنح كفر صقر، تجديد حبس 30 شخصا من المتهمين في واقعة حرق منزل ملك أسرة المتهم  بقتل شاب من عائلة " ع" بقرية تليجة مركز كفر صقر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة الحريق والبلطجة.

بداية الواقعة يوم الأربعاء، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة، بين عائلتى "م" وال ع" بسبب خلافات الجيرة  وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31 سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفي العام،وتوجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمرو رءوف، مدير المباحث، والأمن العام، والأمن المركزي،وتبين من التحقيقات، فور علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء عائلتهم  إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى منزلين وحظيرة مواشي ، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران التى نشبت بمنزل المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية وتم ضبط المتهم فى واقعة القتل، وجارى ضبط متهم آخر مشترك معه، وتم البقاء على قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.

  وقررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية، بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية،  بحبس المتهم المضبوطة في واقعة القتل و ضبط وإحضار 3 أشخاص في الواقعة، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة.


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مديرية امن الشرقية

خرق حظر التجوال

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