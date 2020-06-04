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ضبط 200 علبة كمامات مجهولة المصدر فى الغربية.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 09:17 م
ضبط 200 علبة كمامات مجهولة المصدر فى الغربية.. صور الكمامات
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية التموين فى محافظة الغربية، حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة مكبرة، لضبط المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 200علبة كمامة مجهولة المصدر داخل شركة مستلزمات، وتم تحرير محضر رقم 12873 جنح ثان طنطا، كما تمكنت الحملة من ضبط 10محاضر بيع سجائر بازيد من السعر الرسمى .

وكانت مديرية التموين فى محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، شنت حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 عبوة لحوم مجمدة منتهية الصلاحيه انتهاء22/5/2020 باحد المطاعم الشهيرة شارع بطرس ثان طنطا وتحرر محضر رقم 12777جنح ثان طنطا، كما تم ضبط 1115عبوه كبيره مياه غازيه للتلاعب بالاسعار بماركت شهير، وتحرر محضر جنحه 12776ثان طنطا، كما تم تحرير 11 مخالفة بيع سجاير ازيد من السعر الرسمى .

وكان طارق رحمى، محافظ الغربية، أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى للإشراف والمتابعة على اللجان الفرعية المشكلة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن للمرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورون، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية وكيل وزارة الصحة بالغربية .

وأشار محافظ الغربية، أن القرار تضمن فى مادته الثانية تشكيل لجنة فرعية بكل وحدة محلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة تضم رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب، مدير الإدارة الصحية بالمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب، وأحد أطباء الطب الوقائى، وأحد أطباء الطب العلاجى، وأحد الصيادلة من مديرية الصحة، وعضو من التفتيش المالى والإدارى من مديرية الصحة .

وأوضح، أن اللجان الفرعية تختص بالمرور اليومى على مدار الساعة على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا للتأكد من متابعة توافر شنط العلاج للمخالطين والحالات الإيجابية البسيطة وضمان توزيعها عليهم من خلال الوحدات الصحية أو المستشفيات أو توصيلها للمنازل، والتأكد من توفر المستلزمات الطبية وإنتظام صرفها للأطقم الطبية بالمستشفيات، ومتابعة إستقبال المستشفيات لحالات الإشتباه أو الحالات المؤكدة على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك متابعة تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة لكافة الحالات على مدار الـ 24 ساعة، الى جانب متابعة إنتظام حضور الأطقم الطبية فى المستشفيات .

يذكر، أن للجنة العليا لها الحق فى الإستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها على النحو الامثل، على أن تقدم تقريراً يومياً بنتيجة أعمالها للعرض على محافظ الغربية.

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