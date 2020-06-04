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ضبط عنصر إجرامى هارب من السجون أثناء ثورة 25 يناير بقنا

الخميس، 04 يونيو 2020 01:46 م
ضبط عنصر إجرامى هارب من السجون أثناء ثورة 25 يناير بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت مباحث مركز قنا، اليوم، من ضبط أخطر عنصر اجرامي، هارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، صادرة بحقه عدة احكام قضائية وعليه قضايا اجرامية.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط، "سعيد.ع.ع" 35 عامًا، مقيم قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، الهارب في احداث ثوره 25 ينايرمن سجن طره.


وشكلت قوة تحت إشراف، المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث المركز، بقيادة النقيب البدوي حمودة، معاون اول المباحث، والنقيب حسن البوادي، والقوه النظامية والسرية ، وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري طبنجة 9 ملي وبها طلقات ،وسيارة مبلغ بسرقتها، ومن الفحص تبين عليه 3 قضايا ضبط وإحضار بتهم شروع في قتل ومقاومة سلطات وفرض نفوذ، وجنايتين مؤبد وخمسه عشر عاما القضية رقم4965لسنه 2018جنايات مركز قنا.

جاري عرض المتهم الذي يعد اخطر عنصر اجرامي على النيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القرآنية.


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