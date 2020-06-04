اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية وبحوزتهم سلاحا ناريا بسوهاج

الخميس، 04 يونيو 2020 01:41 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية وبحوزتهم سلاحا ناريا بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ورئاسة المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث المركز من ضبط تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما سلاح نارى وذلك بدائرة المركز. وكان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تفيد قيام عاطلين بتكوين عصابة لسرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعلى الفور ونظرا لما يشكله ذلك من خطر على الأمن العام قرر اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية ورئاسة المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث المركز.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت أحدها عقب التحريات وجمع المعلومات عن ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"مقيمان بدائرة المركز وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقــب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش و7 دراجات بخارية، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع وعثر بحوزتهما على تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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